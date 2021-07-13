عنف متصاعد في جنوب أفريقيا لم يوقفه تدخل الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعدت حدة أعمال الشغب بجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، وسط أعمال نهب وعنف استدعت تدخل الجيش.

ووفق وكالة "رويترز" فإن محتجين قاموا بنهب المتاجر ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة وسط اتساع نطاق الاحتجاجات بالبلاد.







وقالت وزيرة الدفاع، نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، في مؤتمر صحفي، إن الجيش انتشر في الأماكن الحيوية مثل المطارات مع استمرار أعمال العنف في البلاد.



وأضافت أن الحكومة لم تتوقع حجم النهب الذي استهدف مراكز تجارية، مشيرة إلى أنها تواصل تقييم عدد الجنود المطلوبين لحفظ الأمن والنظام.





وتأهب الجيش لإرسال 2500 جندي نظرا لأن الشرطة بدت عاجزة عن منع الهجمات على الشركات في إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، وإقليم خاوتينج الذي يضم جوهانسبرج كبرى مدن البلاد.

ولقي 32 شخصا مصرعهم في أعمال عنف أعقبت تسليم زوما نفسه للسلطات في الأسبوع الماضي. وزادت الاحتجاجات بسبب الغضب الناتج عن انتشار الفقر وعدم المساواة والتداعيات الاقتصادية لقيود مكافحة كوفيد-19.

وألقت الشرطة القبض على نحو 500 شخص واضطرت المتاجر ومحطات الوقود والهيئات الحكومية إلى إغلاق أبوابها.

وقال مسؤولو أمن اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعمل على احتواء الاحتجاجات العنيفة والحيلولة دون انتشارها.

وصدر الحكم بسجن زوما (79 عاما) بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة ضمن تحقيق في فساد مسؤولين كبار خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وزوما موجود منذ الخميس الماضي في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو، قرب سلسلة جبال درايكنسبرج.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.



وأمس الإثنين، قررت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا دراسة الحكم مراعاة لشيخوخته.