تنفيذاً لتوجيهات حاكم دبي ... إطلاق نادي "طيران الإمارات للمبرمجين" الأول من نوعه في الامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتمكين مجتمع المبرمجين في الدولة ودعم واستقطاب أفضل المبرمجين العالميين، أعلن "البرنامج الوطني للمبرمجين" بالشراكة مع مجموعة "طيران الإمارات" عن إطلاق أول ناد للمبرمجين في الدولة ليضم نخبة من المتخصصين وأصحاب المهارات والخبرات والمواهب البرمجية في المجموعة.



ويهدف "نادي طيران الإمارات للمبرمجين" إلى تطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية للكفاءات المتخصصة، وتشكيل مجتمع رقمي نوعي يوظف الطاقات الواعدة في ابتكار حلول وخدمات قائمة على تطبيقات البرمجة تسهم في الارتقاء بجودة العمليات التشغيلية، وتطوير أفكار جديدة، وتبني تقنيات متقدمة ومبتكرة، تسهم في تعزيز ريادة "طيران الإمارات" عالمياً في قطاعات الطيران والسفر والسياحة والخدمات اللوجستية.

ويعتبر إطلاق نادي طيران الإمارات للمبرمجين، الأول من نوعه في الدولة، أحد أولى مخرجات "البرنامج الوطني للمبرمجين" والتي تهدف بشكل رئيسي لإنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، والعمل مع الهيئات التشريعية وحاضنات الأعمال والشركات الاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية لدعم المبادرات والمشاريع القائمة على البرمجة التي تسهم في تطوير مهارات الكوادر المحلية، وتحديث القوانين التشريعية الداعمة لمواجهة التغيرات المتسارعة وتلبية المتطلبات والتحديات الجديدة في مجال التكنولوجيا.