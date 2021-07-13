شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران .. تسجيل 166 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 166 حالة وفاة و22750 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 3417000 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلام الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية ارتفع إلى 86207.

وذكرت أن 3866 من المصابين في حالة حرجة.