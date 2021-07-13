شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة، و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و113 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4%، ونسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود ستة مصابين بغرف العناية المكثفة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر الأسبوع الماضي مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".