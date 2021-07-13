المملكة السعودية تحظر اصطحاب الأمتعة والحجز في الفنادق خلال طواف القدوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر سعودية أن الجهات المختصة حددت ثلاث محظورات يجب على الحاج هذا العام أن يتجنبها في مرحلة طواف القدوم، منها عدم اصطحاب الأمتعة عند الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف.



ووفقا لصحيفة "مكة" السعودية، في عددها اليوم الثلاثاء، يُحظر على الحاج أيضا الحجز في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام، والتوجه منها مباشرة لطواف القدوم، بالإضافة إلى منعهم من الانتظار في المسجد الحرام لأداء الصلوات .

وذكرت المصادر أن قدوم الحجاج إلى الحرم المكي سيكون عبر الحافلات المخصصة لذلك فقط، والتي ستقلهم من مراكز الاستقبال بالعاصمة المقدسة إلى المسجد الحرام، بواقع 20 حاجاً لكل حافلة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، ويمثلون 150 دولة، بحسب الأعداد المعتمدة لحج هذا العام.