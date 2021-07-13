شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ بداية الجائحة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا 780 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020 ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 144ألفا و492 وفاة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الاصابات اليومية شهد انخفاضا بتسجيل 24702 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس / 25140 أصابة/ ليصبح إجمالي عدد الحالات خمسة ملايين و833 ألفا و175 إصابة ، وإجمالي عدد المتعافين خمسة ملايين و236 ألفا و 214 شخصا.