شكرا لقرائتكم العراق.. إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بين بغداد وديالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجددت الأعمال التخريبية ضد منشآت الطاقة والكهرباء في العراق اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط عملية تفجير لأحد أبراج نقل الطاقة الرئيسة التي تربط العاصمة بغداد ومحطة القدس بين محافظتي ديالى وبغداد، موجهة أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الخلية في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعاملت مع الواقعة بعد ورود معلومات استخباراتية حول نية عناصر داعش تفجير أحد الأبراج الرئيسية.

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كما، أشارت إلى، أن "المفارز تمكنت من إحباط هذه المحاولة وضبط 8 عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني".

الكاظمي: لن نتأثر بالاستهدافات الإرهابية

يأتي ذلك، بعد يومين على تأكيدات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن جهود تطوير قطاع الطاقة لن تتأثر بالاستهدافات الإرهابية.

وبيّن حينها أن هناك قوى واهمة تعمل "بكل وسيلة" على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز.

أزمة الكهرباء في العراق (فرانس برس)

وقال إن "الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، خاصة بعد أن افتتحنا محطتين حديثتين ومهمتين في ذي قار وصلاح الدين".

كذلك، أضاف أن الحكومة "تتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مؤكداً أن خلية الأزمة ستتابع وتتصرف بأسرع رد فعل إزاء أي خروقات تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وأكد الكاظمي أن التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، مؤكداً إلقاء القبض على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات.

أعمال تخريبية

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت الأربعاء، عن استهداف خطوط نقل الطاقة في المنطقة الشمالية بأعمال تخريبية، مما أدى إلى توقف الخطوط عن العمل.

انقطاع الكهرباء في العراق (أرشيفية- قرانس برس)

ونقلت الوكالة عن وزارة الكهرباء قولها في بيان "خط نقل الطاقة الكهربائية (الشهيد عبد الله القديمة - الدور شمال سامراء) نزال حقل عجيل النفطي تعرض اليوم إلى استهداف بتفجير عبوة ناسفة على البرج رقم 12 الذي استهدف قبل يومين وتم إصلاحه، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين".

يشار إلى القواتُ العراقية أحبطت، الثلاثاء الماضي، محاولةَ تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، حاول تنفيذها عناصر من تنظيم داعش شمال بغداد.