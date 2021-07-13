شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن الصادرات.. و"الحجر الزراعى" يرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.
وقال النائب ياسر عمر، إن هناك مشاكل يعاني منها قطاع الصادرات الزراعية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية، وتتمثل هذه المشكلات في اتخاذ قرارات وتعديلات على النظم المتبعة في ذروة الموسم التصديري دون مراعاة للخسائر التي يتكبدها المصدرون، مثل أزمات الشموع والمطهرات والكراتين، وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حلول مع المصدرين، وعدم إخطار المصدرين بتعليمات الهيئة حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم الالتزام بتلك التعليمات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال رئيس الحجر الزراعي، إنه في عام 2017، كان هناك حظر لبعض المحاصيل الزراعية، وتم تطبيق نظام التمويل على المزارع حتي تتم الرقابة على المبيدات بالمزارع عندما يتم تصدير المنتجات إلي الدول، ووجود بعض المخالفات لا يتم حظر الدولة بالكامل بل يتم منع المزرعة من التصدير، وبالفعل نجحت الهيئة في فك حظر التصدير للعديد من الدول.
وأشار كمال إلى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من إعدادها حاليا، وفي انتظار صدور قرار وزاري بها حتي يتم بدء العمل بها، وهي تعطي أحقية كافة الإجراءات لهيئة الحجر الزراعي، ومن ضمن مميزاتها أن الهيئة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول.
ولفت إلي أنه الآن يتم الإعداد لموسم الرمان حتي يتم بدء العمل به عند الانتهاء من قرار تفعيل المنظومة.