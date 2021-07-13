شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن الصادرات.. و"الحجر الزراعى" يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

وقال النائب ياسر عمر، إن هناك مشاكل يعاني منها قطاع الصادرات الزراعية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية، وتتمثل هذه المشكلات في اتخاذ قرارات وتعديلات على النظم المتبعة في ذروة الموسم التصديري دون مراعاة للخسائر التي يتكبدها المصدرون، مثل أزمات الشموع والمطهرات والكراتين، وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حلول مع المصدرين، وعدم إخطار المصدرين بتعليمات الهيئة حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم الالتزام بتلك التعليمات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال رئيس الحجر الزراعي، إنه في عام 2017، كان هناك حظر لبعض المحاصيل الزراعية، وتم تطبيق نظام التمويل على المزارع حتي تتم الرقابة على المبيدات بالمزارع عندما يتم تصدير المنتجات إلي الدول، ووجود بعض المخالفات لا يتم حظر الدولة بالكامل بل يتم منع المزرعة من التصدير، وبالفعل نجحت الهيئة في فك حظر التصدير للعديد من الدول.

وأشار كمال إلى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من إعدادها حاليا، وفي انتظار صدور قرار وزاري بها حتي يتم بدء العمل بها، وهي تعطي أحقية كافة الإجراءات لهيئة الحجر الزراعي، ومن ضمن مميزاتها أن الهيئة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول.

ولفت إلي أنه الآن يتم الإعداد لموسم الرمان حتي يتم بدء العمل به عند الانتهاء من قرار تفعيل المنظومة.