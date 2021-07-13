شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعزى نظيره العراقى فى ضحايا حريق مستشفى الحسين بذى قار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى محمد ريكان الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار.

وجاء فى نص البرقية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم ضحايا حادث الحريق الذى إندلع فى مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار".

وأردف رئيس مجلس النواب: "ونحن إذ نشاطركم والشعب العراقى الشقيق وأسر الضحايا الأحزان، لنؤكد لكم تضامن مصر قيادةً وشعباً ووقوفها مع العراق الشقيق فى هذا المصاب الجلل".

واختتم المستشار الدكتور حنفى جبالي، برقية التعزية بالدعاء: "راجين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين".

يذكر أن مديرية صحة ذى قار العراقية، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذى نشب فى مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى كورونا، إلى 83 قتيلا.

وأقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الإثنين، مدير صحة ذى قار ومديرى مستشفى الحسين والدفاع المدنى فى المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق.