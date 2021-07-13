"تنمية المشروعات": 40 مليون جنيه لتمويل 2370 مشروعا بأسوان في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين بدر الدين، رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز مول حوالي 2370 مشروعا متناهي الصغر بمحافظة أسوان منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو الماضي بإجمالي تمويل 40 مليون جنيه.

وأضافت نيفين بدر الدين أن من بين هذا التمويل مبلغ 20.4 مليون جنيه استفاد منها المواطنون بالمراكز والقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء،

جاء ذلك على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع جمعية تنمية المجتمع بالشراونة قبلي بمحافظة أسوان بإجمالي تمويل قدره 2 مليون جنيه لتمويل 400 مشروع متناهي الصغر بالقري المستهدفة لمبادرة حياة كريمة.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات شئون لجنة التنمية الاقتصادية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والمعنية بتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية لتوفير فرص عمل بالمحافظات المستهدفة من المبادرة وتوفير مختلف الخدمات المالية والتدريبية والفنية لمساعدة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

وأشارت نيفين بدر الدين إلى أنه وفقا لهذا العقد سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي التمويل لمشروعات المرأة، كما سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل لتمويل الشباب في الفئة العمرية من 21 إلى 35 عاما لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك في مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية والزراعية والحيوانية.

وأكدت أن الجهاز يعقد في نفس الإطار دورات تدريبية لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر بمحافظة أسوان لتطوير أدائها المؤسسي ورفع كفاءة العاملين بهذه الجمعيات من النواحي الإدارية والمالية.

وأوضحت بدر الدين أن هذه الدورات تساعد هؤلاء على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل ويسهم بشكل إيجابي في التوسع في أنشطة التمويل متناهي الصغر وذلك لأهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل كثيفة تؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.

وقالت إن الجهاز يدرس حاليا ضخ تمويل قدره 8 ملايين جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع 4 جمعيات أهلية.

وأوضح إبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان، أن الجمعيات الأهلية التي ستستفيد من التدريب الحالي هي جمعية الشبان المسيحية بأسوان، وجمعية النهضة لتنمية المرأة بالناصرية، وجمعية تنمية المجتمع بالخطارية، وجمعية أم القرى لتنمية المجتمع، وجمعية تنمية المجتمع بكفور كوم أمبو.

وأكد أن فرع الجهاز بالمحافظة يعقد دورات تدريبية مجانا للمواطنين لنشر فكر العمل الحر وتعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 ومنها الإجراءات المبسطة لتأسيس المشروعات من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بمكاتب الجهاز في كافة المحافظات.

كما تستهدف هذه التدريبات تعريف المواطنين أيضا بالخدمات التي يقدمها لهم جهاز تنمية المشروعات لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تعريفهم باللوائح الضريبية المبسطة التي تقدمها وزارة المالية للمشروعات الصغيرة، وفقا لعبد اللطيف.