بسبب اضطراب عصبي نادر.. تحذير أمريكي من لقاح "جونسون آند جونسون"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من أنها رصدت "خطرًا متزايدًا" للإصابة باضطراب عصبي نادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح"جونسون آند جونسون" المُضاد لفيروس كورونا.

وفي خطاب وجهته إلى الشركة، صنفت الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إي) فرص الإصابة بمتلازمة جيلان باريه (GBS) بعد التطعيم بأنها "منخفضة جدا". وقالت إنه ومع ذلك يجب على متلقي لقاح "جونسون آند جونسون" التماس العناية الطبية إذا ظهرت لديهم أعراض تشمل الإحساس بالضعف، أو الوخز، أو صعوبة المشي، أو صعوبة حركات الوجه.

وتلقى حوالي 12.8 مليون شخص ذلك اللقاح في الولايات المتحدة.

وذكرت الـ (إف دي إيه) إن 100 تقرير أولي عن المتلازمة GBS في متلقي اللقاح تتضمن 95 حالة خطيرة تتطلب دخول المستشفى، ووفاة واحدة تم الإبلاغ عنها.

وقالت شركة "جونسون آند جونسون"، في بيان، إنها تجري مناقشة مع المنظمين حول حالات GBS.، مؤكدة أن معدل الحالات المبلغ عنها من GBS في متلقي اللقاح يتجاوز المعدل الأساسي بدرجة صغيرة فقط.

ومتلازمة GBS هي حالة عصبية نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي للجسم الطبقة الواقية من الألياف العصبية. تتبع معظم الحالات عدوى بكتيرية أو فيروسية.

تم ربط الحالة في الماضي بالتطعيمات - وأبرزها حملة التطعيم أثناء تفشي إنفلونزا الخنازير في الولايات المتحدة في عام 1976، وبعد عقود من اللقاح المستخدم خلال جائحة إنفلونزا (إتش 1 إن 1) عام 2009.

ووفقا لبيان صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، كانت معظم الحالات لدى الرجال، وكثير منهم يبلغون من العمر 50 عاما أو أكبر. لم تجد حالات أعلى من المتوقع لـ GBS في متلقي اللقاحات القائمة على mRNA من شركتي "فايزر" و "مودرنا"

التحذير هو انتكاسة أخرى للقاح "جونسون أند جونسون"، الذي كان من المفترض أن يكون أداة مهمة للتطعيم في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وبين أولئك الذين يترددون في التطعيم، لأنه يتطلب حقنة واحدة فقط، وله متطلبات تخزين أقل صرامة من فايزر أو لقاحات موديرنا.