سياسي يكشف لـ"الاتحاد" أهمية لقاء السيسي وسعد الحريري لحل الأزمة اللبنانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف سعد الحريري، غداً الأربعاء في القاهرة، لمناقشة الوضع المتأزم في لبنان، وبحث سبل دفع العملية السياسية لحلحلة الجمود الذي يُحيط بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وكان سفير لبنان في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية علي الحلبي، قد أعلن في تصريحات صحفية أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الأربعاء، خلال زيارته للقاهرة.

وحول أهمية هذا اللقاء يقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدور المصري في لبنان دورٌ مقبول وله مصداقية من كافة الأطراف، مشيراً إلى أنه سبق لسعد الحريري زيارة القاهرة ولقاء الرئيس السيسي، بالإضافة إلى زيارة سابقة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لبنان في إبريل الماضي، بهدف تشكيل الحكومة ومساعدة لبنان للخروج من الأزمة الراهنة التي يمر بها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ"الاتحاد" أن المشكلة اللبنانية مازالت تتعقد نتيجة إلى أنه كانت هناك مبادرة فرنسية دعمتها مصر بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، حيث طالب من الرئاسات الثلاث في لبنان بضرورة وضع مصداقية لحل الأزمة اللبنانية وتأهيل الحكومة للقيام بدورها، مؤكداً أن هذا لم يحدث وبالتالي فإن لقاء سعد الحريري بالرئيس السيسي مهم لأن مصر لها مصداقية في التحدث مع الرئاسات الثلاث ومع القوى اللبنانية كلها فيما عدا حزب الله.

وأشار "فهمي" إلى أن سعد الحريري سوف يطلب من مصر المساعدة في حلحلة الأزمة اللبنانية، منوهاً إلى أن الزيارة لها بعد اقتصادي يتعلق بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها لبنان، وخاصة بعد تقديم مصر مساعدات اقتصادية للبنان، وانفتاح القاهرة على الأطراف اللبنانية، مضيفاً "القاهرة تتحرك في هذه الأزمة انطلاقاً من دورها المقبول من جميع القوى اللبنانية، وبالتالي لا توجد مشكلة من قبل اللبنانيين لقيام القاهرة بأي دور، والأمر الثاني: أن سعد الحريري أعلن أهمية الدور المصري والسعودي في حل الأزمة".

وأكد "فهمي" أن الزيارة تكتسب أهميتها من تأزم الوضع في لبنان، وحاجة اللبنانيين إلى موقف مصري مُباشر يكون داعماً لأي تحركات عربية يأتي في هذا التوقيت للمساعدة في إخراج لبنان من هذه الأزمة، بالإضافة إلى أن القاهرة لديها انفتاح كبير مع الجانب الأوروبي وتحديداً الجانب الفرنسي لدعم أي خطوة في صالح لبنان.

ولفت إلى أن مصر تتحرك في هذه الأزمة انطلاقاً من دورها العربي، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الجانب الفرنسي، منوهاً إلى أن فرنسا أعلنت أنها تُنسق مع مصر في هذا الإطار، مضيفاً: "ربما تكون الزيارة لترتيب كل هذه الأجواء واستئناف التحركات المصرية في مجمل الملف اللبناني".

واعتبر "فهمي" أن زيارة سعد الحريري للقاهرة سوف تهتم بأخذ مشورة مصر في بعض الإجراءات التي من الممكن أن تُساعد لبنان للخروج من أزمتها الاقتصادية في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الحريري سوف يُطالب بتطوير الجهاز الإداري ومزيد من المساعدات، وكذلك مطالبة مصر بدعم حصول لبنان على المساعدات من الدول الأوروبية، وأن تستأنف مصر الاتصالات مع الجانب الأوروبي في نطاق الاتحاد الأوروبي.