إيران تكشف عن تفاصيل تتعلق بانفجار “حديقة ملت”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على حادثة الانفجار في “حديقة ملت” بشمال العاصمة طهران، التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وقال ربيعي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: “الانفجار في حديقة ملت ناجم عن إشعال مزيج من مادتي البنزين والغازوئيل داخل حفرة”، منوها بأن الحادثة تسببت بحريق جزئي في الحديقة والتحقيقات لا تزال جارية.

وأضاف المتحدث الانفجار قبل أيام في حديقة “ملت” تم فيه استخدام مزيج من البنزين و الغازوئيل.

ولفت المتحدث إلى أن حادثة حديقة ملت ليست أمنية أو عملا تخريبيا، ولا تشبه العمليات التخريبية الأخيرة في إيران.