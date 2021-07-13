الرئيس الفرنسي يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة تفشي كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدداً من الاجراءات الجديدة لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد(كوفيد-19) لاسيما مع انتشار المتحورة الهندية "دلتا" الشديدة العدوى وذلك اعتباراً من اغسطس القادم.



واوضح الرئيس الفرنسي في خطاب تلفزيوني، ان من بين الاجراءات الجديدة، إلزامية التطعيم للعاملين في المؤسسات الصحية والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وفرض الشهادة الصحية في المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وبعض وسائل النقل.

واشار ماكرون، الى إن الشهادة الصحية ستطبق في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، والمستشفيات ودور المسنين والمؤسسات الطبية الاجتماعية،و في الطائرات والقطارات وحافلات الرحلات الطويلة.