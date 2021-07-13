مقررات الصحة النيابية بعد 'فاجعة' ذي قار

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها قررت "افتتاح المستشفئ التركي في محاظة ذي قار".

واشارت الى "قبول استقالة مدير عام صحة ذي قار وتكليف سعدي الماجد بدلا عنه".

ولفتت الجنة الى "تشكيل لجنه عليا للتحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين"،



واعتبرت "ضحايا حادثة المستشفى شهداء يتمتعون بكافة الحقوق".