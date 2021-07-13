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مقررات الصحة النيابية بعد 'فاجعة' ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - اصدرت لجنة الصحة النيايبة مقررات جديدة على إثر حريق مستشفى الامام الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.
وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها قررت "افتتاح المستشفئ التركي في محاظة ذي قار".

واشارت الى "قبول استقالة مدير عام صحة ذي قار وتكليف سعدي الماجد بدلا عنه".

ولفتت الجنة الى "تشكيل لجنه عليا للتحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين"،

واعتبرت "ضحايا حادثة المستشفى شهداء يتمتعون بكافة الحقوق".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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