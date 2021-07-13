نائب: هناك آفات فساد تحاول ان تطمس فسادها من خلال الحرائق

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب عن محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي، اليوم الثلاثاء، الى إجراءات وتحقيقات واقعية بحادثة مستشفى الحسين التعليمي وان لا تكون ترقيعية كسابقاتها

وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "ماجرى في فاجعة مستشفى الحسين التعليمي يثير العديد من علامات الاستفهام، وهي بحاجة الى اجراءات تحقيقية واقعية كي نقف على الحقائق، وماهو سبب المشكلة في الانهيار الصحي بالعراق وانتشار الحرائق بالمستشفيات والتي وصلت الى بداية وزارة الصحة ومن المحتمل أن نراها في جميع المحافظات وليس فقط في ذي قار"، مبينا ان "هناك آفات فساد تحاول ان تطمس فسادها من خلال الحرائق وما نتمناه من الحكومة ان تكون اجراءاتها حقيقية وليست ترقيعية خصوصا ان البرلمان عاجز عن اتخاذ اي قرار ولا يستطيع استضافة او استجواب اي مسؤول تنفيذي".



واضاف السعداوي، ان "الجهات الرقابية عليها النهوض بلا استثناء وان تكون الكابينة الحكومية بحالة استنفار كامل، وان يتم الخروج بتحقيقات حقيقية وليست شكلية كما حصل بالفترات السابقة، وأن يتم تشخيص للاسباب وليس فقط الاعفاءات حيث اننا حتى اقالات لم تجد في هكذا حوادث ومن بينها وزير الصحة بعد حادثة ابن الخطيب حيث هو الآن موجود في ادارة مدينة الطب ولم يتم معاقبته بل هو فقط تغيير بالمناصب"، متسائلا "هل من المعقول أن تفجع أكثر من 100 عائلة في ذي قار بسبب فساد او اهمال ولا نجد أي طرف يتم محاسبته".



وتابع ان "هنالك اكثر من 10 تريليون دينار صرفت على وزارة الصحة خلال عامين وتم تعيين ما يقارب من 67 ألف درجة بين طبيب و معاون طبي وكادر طبي ورغم هذا نجد الاخفاقات مستمرة والمستشفيات في مستوى متدني ولا نعلم اين تذهب هذه الأرقام الكبيرة".

