تونس تستقبل طائرة إماراتية تحمل 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

وصلت إلى تونس، الثلاثاء، طائرة تحمل على متنها 500 ألف جرعة لقاح فيروس كورونا مقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب التونسي الشقيق.



وذلك لدعم الجهود الطبية في البلاد، ويأتي تقديم هذا الدعم تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. بتعزيز الأوضاع الصحية للشعب التونسي في مواجهة جائحة كورونا.

وقال راشد محمد المنصوري سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية في تصريح له إن توجيهات القيادة الرشيدة بإرسال جرعات لقاحات "كوفيد- 19 "، تأتي في إطار دعم دولة الإمارات للشعب التونسي الشقيق في مواجهة الأوضاع الصحية التي تشهدها تونس جراء جائحة كورونا.

وأوضح سفير الإمارات أنها ليست المرة الأولى التي توفر خلالها دولة الإمارات الدعم الطبي إلى تونس الشقيقة حيث أرسلت خلال شهر نوفمبر 2020 طائرة تحمل مواد طبية عاجلة شملت 11 طناً من المعدات الطبية وأجهزة الفحص والتشخيص بجانب أجهزة تنفس اصطناعي ووحدات متنقلة لهذا الغرض وأدوات حماية ووقاية للعاملين في القطاع الطبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد تلقى مؤخراً اتصالاً هاتفياً من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تناول تطورات جائحة وجهود البلدين في مواجهتها واحتواء تداعياتها.