الصين ترفض تدخل أمريكا في شؤونها الداخلية.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

قالت الصين اليوم الثلاثاء إنها ترفض تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية، وذلك رداً على تقرير بأن واشنطن ستحذر الشركات الأمريكية من مخاطر العمل في هونغ كونغ.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي غيان في إفادة صحافية إن القانون الأساسي في هونغ كونغ والقوانين ذات الصلة تحمي بشكل واضح مصالح المستثمرين الأجانب.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت اليوم أن الحكومة الأمريكية ستصدر هذا الأسبوع تحذيراً للشركات من تزايد مخاطر العمل في هونغ كونغ، كما قامت بتحديث تحذير صدر في وقت سابق بشأن شينغ يانغ.