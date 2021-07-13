الهند تعلن اعتقال 3 من داعش جنوب كشمير

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

قالت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند، إن الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم أمس الاول الاحد في منطقة "أنانتناج" بجنوب كشمير، هم أعضاء في تنظيم داعش.



ونقلت صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس" الاخبارية الهندية اليوم الثلاثاء عن وكالة التحقيقات الوطنية القول، إن المعتقلين الثلاثة كانوا يروجون لفكر الجماعة الإرهابية من خلال مجلة "فويس أوف هند" على الإنترنت.

وكان المعتقلون الثلاثة -وجميعهم من سكان أنانتناج- من بين 6 أشخاص اعتقلتهم وكالة التحقيقات الوطنية أثناء عمليات مداهمة قامت بها في 7 مواقع مختلفة، أحدها في سريناجار وستة أخرى في أنانتناج، بحسب الصحيفة.

وقال متحدث باسم وكالة التحقيقات الوطنية، إنه بناء على استجواب الثلاثة، تم القيام بعمليات بحث في موقعين آخرين في أنانتناج أمس الاثنين، وتمت مصادرة عدد من الأجهزة الرقمية والمواد الأخرى.

كما تمت أمس الاول الاحد مصادرة وثائق وأجهزة رقمية وقمصان تحمل شعار داعش.

وتجدر الاشارة إلى أن تنظيم داعش يحاول تجنيد الشباب وتحويلهم إلى متطرفين في كشمير وأجزاء أخرى من الهند، بغرض شن هجمات إرهابية.