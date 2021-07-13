الأردن والعراق يبدآن مناقشة تفعيل نتائج القمة الثلاثية

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

اختتمت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها العلي، والوفد المرافق لها من رجال أعمال وصناعيين، زيارتها بغداد بعد أن التقت بوزير الصناعة العراقي، منهل عزيز، وجرت سلسلة اجتماعات لتفعيل ما اتفق عليه الرؤساء في القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد.

