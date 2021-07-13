شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا .. إغلاق مركز تطعيم بعد إصابة 200 من العاملين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير العلوم في ماليزيا خيري جمال الدين اليوم الثلاثاء إن السلطات أمرت بإغلاق أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة أكثر من 200 من المتطوعين والعمال هناك في مطلع الأسبوع.

وأضاف الوزير للصحفيين أن السلطات تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المركز خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو تموز بعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام. ويقدم المركز الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا خارج العاصمة كوالالمبور حوالي ثلاثة آلاف جرعة يوميا. وقال الوزير إن الفحوص أثبتت إصابة 204 من بين 453 من العاملين والمتطوعين.

وقال الوزير إن المركز سيستأنف التطعيمات يوم الأربعاء بعد تعقيمه وتغيير طاقم العمل.