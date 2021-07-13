شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. 8685 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الثلاثاء تسجيل 8685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة إلى 353 ألفا و712 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد في مطلع العام الماضي.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الثلاثاء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 56 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 2847 حالة .

وتم تسجيل 8539 حالة من بين الإصابات الجديدة بين عموم المواطنين، بينما تم تسجيل 146 إصابة بين نزلاء السجون في البلاد.