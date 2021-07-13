شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين إلى 64 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الدكتور عمار بشار المتحدث باسم دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بأن عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بمحافظة ذي قار بلغ 64 شخصا.

وأوردت شبكة أخبار الناصرية، أن عدد الجثث التي وصلت إلى دائرة الطب العدلي في الناصرية حتى الآن، بلغ 60 جثة بينها 30 مجهولة الهوية، وإن الأهالي يتوافدون إلى دائرة الطب العدلي للبحث عن جثث ذويهم الذين لاقوا حتفهم جراء الحريق.

وذكرت دائرة صحة ذي قار حالة الطوارئ في المحافظة، واستنفار كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة آثار الحريق الذي اندلع الليلة الماضية جراء انفجار أسطوانة غاز الأوكسجين في مركز العزل، الذي شيد لاستقبال المصابين بفيروس كورونا على مساحة 600 متر مربع ويضم 20 غرفة عزل للمصابين.