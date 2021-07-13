مي حلمي تعلن ارتباطها رسمياً

بغداد - ياسين صفوان - قررت الإعلامية المصرية، مي حلمي، أن تحسم الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول حقيقة ارتباطها، من خلال تأكيدها لهذا الخبر، عبر خاصية "story"، التابعة لحسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وقامت حلمي بإعادة نشر مقطع من حوارها مع الإعلامية سارة الدندراوي، إذ وجهت لها الأخيرة سؤالاً عن وجود قصة حب في حياتها، ووقتها أجابت الأولى بأنه "يمكن"، لكن الآن علقت على هذا الفيديو، قائلة "بقى أكيد"، وهو ما يعد اعترافاً منها بوجود قصة حب في حياتها.

وأكدت أنها في هذه المرة لن تدلي بأي معلومات عن الشخص الذي ارتبطت به، حتى لا تقع في نفس الخطأ الذي ارتكبته مع زوجها السابق محمد رشاد.

ووجهت رسالة لمتابعيها على "السوشيال ميديا"، قائلة: "مش عوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين، يكفي أني شاركتكم فرحتي من قلبي ولكن اتعلمت.. داري على شمعتك تقيد بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".