لجنة التحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين تلتقي شيوخ عشائر ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - إلتقت لجنة التحقيق بحادث حريق مستشفى الحسين، اليوم الثلاثاء، شيوخ عشائر ذي قار.

وقالت مصادر مطلعة للسومرية نيوز، أن "اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في حادث حريق مركز العزل التقت بشيوخ عشائر ذي قار".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد ترأس اجتماعاً طارئاً بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين (عليه السلام) في الناصرية ويتخذ عدداً من القرارات .

وقرر الاجتماع بالبدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة ،وتوجيه فريق حكومي فوراً إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً .

وسحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.

وتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالتهم حرجة إلى خارج العراق ،وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.