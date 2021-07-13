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لتنظيف الكبد من السموم تناولوا هذه الاطعمة!

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بغداد - ياسين صفوان - الثوم: يحتوي على الأليسين الذي يساعد على حماية الكبد. فبمجرد تناول الثوم، يرتفع مستوى الإنزيمات (الغلوتاثيون بيروكسيديز والكتلاز). فهذه المواد تحول دون التدمير المبكر لأنسجة الكبد وتقيها من الشيخوخة، كما أن لها تأثيراً قوياً مضاداً للأكسدة. كذلك ينشط الثوم عملية إفراز المادة الصفراء، ويقلّل الاحتقان في المرارة، ويمنع تكوّن الحصى ويسهّل عمل الكبد.

الشاي الأخضر: يساعد على استعادة خلايا الكبد التالفة وإزالة السموم. فالكافيين الموجود فيه يحفّز إفراز المادة الصفراء ويحسّن التمثيل الغذائي بفضل تأثيره المدرّ للبول. والشاي الأخضر يخلص الجسم من المواد الضارة من طريق الكلى، ويخفّف الضغط الإضافي على الكبد.

اليقطين: يحتوي على البكتين والريبوفلافين والبيتا كاروتين والنياسين، مما يسرع عملية تجديد أغشية خلايا الكبد، ويساعد على خفض تركيز الكوليسترول الضار لأن اليقطين يحتوي على مجموعة الفيتامينات ب التي يحتاج إليها الكبد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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