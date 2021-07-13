بدء التنسيق.. الأردن والعراق يبدآن مناقشة تفعيل نتائج القمة الثلاثية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها العلي، والوفد المرافق لها من رجال أعمال وصناعيين، زيارتها بغداد بعد أن التقت بوزير الصناعة العراقي، منهل عزيز، وجرت سلسلة اجتماعات لتفعيل ما اتفق عليه الرؤساء في القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد.

البرلمان العربي مشيدا بـ"القمة الثلاثية": ترسيخ الحاضنة العربية للعراق



وركز الجانب العراقي والأردني خلال مؤتمر صحفي على التكامل الاقتصادي بين العراق ومصر والأردن، وتسريع إنشاء المدينة الاقتصادية الحدودية مع العراق، وتوسيع المجالات الاستثمارية ورفع سقف الميزان التجاري، إضافة إلى ملفات تنموية واقتصادية متعددة.

