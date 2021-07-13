من المتوسط لـ"المستطيل الأخضر".. تركيا واليونان في "ديربي" التوتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من بحر السياسة إلى عالم الرياضة، انتقلت المواجهة المفتوحة بين تركيا واليونان، بسبب مباراة ودية قد تطلق شارة انطلاق لأزمة في المستطيل الأخضر بين الجارتين.

أزمةٌ تلوح في الأفق بعد انسحاب نادي جالطة سراي التركي، أمس الإثنين، من مباراة ودية مع فريق نادي أولمبياكوس بيرايوس اليوناني، والعودة إلى بلاده.



وكان مقررا أن يواجه "جالطة سراي"، اليوم الثلاثاء، فريق أولمبياكوس، على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس في بيرايوس، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد واستعدادا لمباراة إيندهوفن الهولندي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

إلا أن النادي التركي تحدث عن أزمة واجهت الفريق بالمطار، مشيرا إلى أنه "تم إجبار البعثة على الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا رغم امتلاكه تحاليل صالحة لمدة 72 ساعة".

تسديدة ارتطمت بعارضة الخارجية التركية التي ردت بتغريدة على لسان الوزير مولود جاويش أوغلو.

وقال جاويش أوغلو على "تويتر" إن "الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة".

فيما رد وزير الحماية المدنية اليوناني، نيكوس هاردالياس، بأن "المباراة الودية لا تأتي في إطار حدث دولي، وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع".

وأوضح أن "الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع وفقا لما يقتضيه القانون اليوناني، ونظرا لرفضهم، مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني".

وعلى مدار العام الماضي، دخلت تركيا واليونان في علاقة متوترة جراء خطوات تركية استفزازية وتصريحات استعراضية على إثر ملفات مختلفة في مقدمتها أطماع أردوغان في ثروات شرق المتوسط.