أوليفييه فيران: حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.



جاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرا يجعل تطعيم العاملين في قطاع الصحة إلزاميا، وقال "فيران" في تصريحات صحفية إن الإصابات "بالفيروس تتضاعف كل خمسة أيام".

وهرع أكثر من 900 ألف شخص في فرنسا، الإثنين، لحجز مواعيد للحصول على اللقاح بعد أن حذر ماكرون المواطنين من فرض قيود عليهم في حالة عدم الحصول على شهادة صحية تفيد بالتطعيم أو بسلبية الإصابة بـ"كوفيد-19".

وكان ماكرون قد كشف عن إجراءات واسعة النطاق لمكافحة زيادة حالات الإصابة بالفيروس، وقال إن التطعيم لن يكون إلزاميا للمواطنين في الوقت الراهن لكنه شدد على أن القيود ستتركز على الأشخاص غير الحاصلين على اللقاح.

وأضاف ماكرون أن على جميع العاملين في قطاع الصحة الحصول على اللقاح بحلول 15 سبتمبر/أيلول أو مواجهة العواقب.

وقال ستانيسلاس نوا-شاتو الذي يرأس موقع (دوكتوليب) أحد أكبر المواقع الإلكترونية في فرنسا التي تستخدم لحجز مواعيد للتطعيم، لإذاعة (آر.إم.سي) إن هناك أعدادا قياسية تسعى للحصول على اللقاح بعد إعلان ماكرون.

وأضاف: "حصل أكثر من 900 ألف شخص الإثنين، على موعد للتطعيم، وهو ما يصل إلى مثلي الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى 11 مايو".