شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن والعراق يبدآن مناقشة تفعيل نتائج القمة الثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها العلي، والوفد المرافق لها من رجال أعمال وصناعيين، زيارتها بغداد بعد أن التقت بوزير الصناعة العراقي، منهل عزيز، وجرت سلسلة اجتماعات لتفعيل ما اتفق عليه الرؤساء في القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد.

