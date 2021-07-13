إعلان الحداد الرسمي في العراق على أرواح قتلى حادثة الناصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي فجر اليوم الثلاثاء، الحداد الرسمي على أرواح قتلى حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (375 كيلومتراً جنوبي البلاد).



وقرر الكاظمي خلال اجتماع طارئ ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية عقد للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة.

كما قرر المجتمعون توجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق.

وطالب الاجتماع بتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.