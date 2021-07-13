تراجع نسبي في أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت الغرفة التجارية في دمياط، الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه، في سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء.

شملت القائمة سعر كيلو الطماطم والذي سجل ٣ جنيهات، والبطاطس ٥ جنيهات للكيلو، والبصل الأبيض ٥ جنيهات، و٤ جنيهات للبصل الأحمر، و٧ جنيهات للكابوتشي.

وتضمنت القائمة سعر كيلو الكوسة بحوالي ٥ جنيهات والخيار ٥ جنيهات، والجزر بجنيهين، والفلفل ٣ جنيهات، والشطة ٤ جنيهات والباذنجان ٦ جنيهات، والفاصوليا ٦ جنيهات.

وجاء سعر كيلو الليمون ٢٠ جنيهًا، والملوخية ٨ جنيهات والبرتقال ٨ جنيهات، والتفاح الإيطالي ٢٤ جنيهًا، والسكري ١٨ جنيها والمشمش ٣٠ جنيهًا، والبطيخ الأصفر ٨ جنيهات للكيلو.

ووجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، في وقت سابق، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، وأي مظاهر لاستغلال المواطنين، وكذا منع محاولات التجار رفع أسعار السلع الأساسية.