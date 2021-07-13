الخميس المقبل.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضي ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة بمحافظة قنا الخميس المقبل.

وأوضح محافظ قنا أنه جرى تخصيص عيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة للتأمين الصحي بمدينة قنا، لاستقبال مرضى الضمور العضلي بدءًا من الساعة ١١ صباحًا يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

وقال الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد، إنه في حال أسفر التشخيص عن إصابة الطفل بمرض الضمور العضلي فإنه سيجري تحويله إلى هيئة الدواء العليا برئاسة هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، لصرف العلاج اللازم له بالمجان.