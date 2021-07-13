بعد ربع ساعة.. تداول امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة "أدبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تليجرام - واتس آب)، أجزاء من امتحان اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة (أدبي).

تمكن بعض الطلاب من تصوير أجزاء من امتحان اللغة الألمانية، بعد مرور ربع ساعة فقط من زمن الإجابة.

وبدأ طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الـ10 صباحًا ويستمر حتى الـ1 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغا فيها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.