إحباط محاولة تهريب هواتف وسجائر إلكترونية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب الفين قطعة مختلفة، من الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، وسجائر إلكترونية ومستحضرات تجميل، أخفاها راكب فلسطيني الجنسية داخل حقائبه، فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، والقادمة من دبي، اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب فلسطيني قادم من الإمارات، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفي الصاوي مأمور الفحص، تم تأكيد الإشتباه، وقامت لجنة من هيثم أحمد عبدالحكم تحت إشراف إبراهيم حسن مامورا الجمارك بتفتيش الحقائب، تبين وجود ٣٠٠ عبوة ماسكرا، و١٩٢ كريم أساس، و٢١٦ كونسيلر، و١٢ هاتفا آيفون ١٢، و١٠ هواتف ايفون ١٢ برو، و٢٩ هاتفًا ايفون ١٢ برو ماكس، و١٦ هاتفًا ايفون ١١، و ٥ هواتف جلاكسي، و٦ سماعات ايوتش، و٨ أقلام ايفون، و٣ ايربود برو، و١٢٠٠ سيجارة إلكترونية بإجمالي ألفين قطعة.

قرر مصطفى السيد مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​