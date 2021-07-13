حاكم دبي: العمل لا يتوقف لتظل الإمارات القدوة في الاهتمام بالإنسان

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، بمشاريع نوعية تخدم المواطن، وتدعم الطموحات الكبيرة للوطن، مشيراً إلى أن العمل لا يتوقف في الإمارات لتظل القدوة في الاهتمام بالإنسان.

