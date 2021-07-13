شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تفجير برج كهربائي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ،اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسة بين بغداد وديالى .

وقالت خلية الإعلام الأمني إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط عملية تفجير أحد الأبراج الرئيسة الفاعلة التي تربط بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد" ، مشيرة الى أنه "تم تشكيل فريق عمل على ضوء المعلومة وبالتنسيق مع الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية".

وأضافت أنه "تم إحباط هذه المحاولة ،وضبط ثماني عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربع وتفكيكها من قبل الجهد الفني".