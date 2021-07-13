شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 1590حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 21حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفا و 618 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 976 ألفا و 867 حالة.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون القطاع الصحي فيصل سلطان قد قال أمس الاثنين إنه ربما يتم استدعاء الجيش الباكستاني لتطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن ذلك ربما يحدث في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس بسبب إهمال المواطنين.