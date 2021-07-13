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باكستان .. 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل 1590حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 21حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفا و 618 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 976 ألفا و 867 حالة.

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون القطاع الصحي فيصل سلطان قد قال أمس الاثنين إنه ربما يتم استدعاء الجيش الباكستاني لتطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن ذلك ربما يحدث في ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس بسبب إهمال المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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