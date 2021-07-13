منظمة الصحة تعلن توقعاتها بشأن سلالة دلتا

13 يوليو , 2021

توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن يصبح المتحور "دلتا" سلالة كورونا السائدة في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تيدروس قوله إن متحور دلتا "موجود الآن في أكثر من 104 دولة"، مضيفا: "نتوقع أن يصبح السلالة السائدة في جميع أنحاء العالم قريبا".



كما أشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفجوة العالمية في إمداد اللقاحات "غير منصفة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي للدول أن تطلب مزيدا من الجرعات لسكانها الذين تم تطعيمهم، في حين أن دولا أخرى لم تتلق بعد اللقاحات".

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