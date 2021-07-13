انت الان تتابع خبر 8 قتلى و9 مفقودين بانهيار فندق في الصين (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام رسمية بالصين بأن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار جزء من فندق بمدينة سوتشو في الصين، في حين يبحث عمال الإنقاذ عن تسعة مفقودين.
وحدث الانهيار في جزء من "فندق سيجي كايوان" بالمدينة الساحلية عصر أمس الاثنين.
وذكرت وكالة شينخوا، أن التحقيق جار لتحديد سبب الانهيار، ونشرت صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء.
وفندق "سيجي كايوان" فندق اقتصادي افتُتح عام 2018. والجزء المنهار ارتفاعه ثلاثة طوابق، ويشير موقع على الإنترنت لحجز الإقامة بالفندق إلى أنه يضم 54 غرفة.
Rescuers had pulled seven survivors from the rubble, according to a statement on the city government. — News Asia 24 (@NewsAsia24)
One dead 10 missing after the Siji Kaiyuan hotel collapsed in Suzhou, China.— News Asia 24 (@NewsAsia24) July 12, 2021
Rescuers had pulled seven survivors from the rubble, according to a statement on the city government.