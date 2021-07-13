فاجعة ذي قار.. الحـداد يطالب بإجراء تحقيق عاجل ومراجعة شاملة للنظام الصحي في البلد

وقال الحداد في بيان ورد للسومة نيوز، "نطالب رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة الأمنية والصحية والكشف التفصيلي عن ملابسات الحادث"، مشدد على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء الواجب والتحقيق من إجراءات الوقاية والسلامة المدنية لمستشفى الحسين وباقي المستشفيات والمراكز الصحية، في عموم العراق".

وتابع البيان، "كما نطالب الحكومة الى مراجعة شاملة للنظام الصحي في البلد".