انت الان تتابع خبر فاجعة ذي قار.. الحـداد يطالب بإجراء تحقيق عاجل ومراجعة شاملة للنظام الصحي في البلد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد، اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد لماجرى من وقوع كارثة جديدة لحريق مركز عزل مصابي كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي في محافظة ذي قار مساء أمس وأدى إلى وقوع عشرات الضحايا بين شهيد وجريح في حصيلة أولية للحادث.
وقال الحداد في بيان ورد للسومة نيوز، "نطالب رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة الأمنية والصحية والكشف التفصيلي عن ملابسات الحادث"، مشدد على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء الواجب والتحقيق من إجراءات الوقاية والسلامة المدنية لمستشفى الحسين وباقي المستشفيات والمراكز الصحية، في عموم العراق".
وتابع البيان، "كما نطالب الحكومة الى مراجعة شاملة للنظام الصحي في البلد".