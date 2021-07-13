انت الان تتابع خبر طقس الايام الاربعة المقبلة.. تصاعد غبار وارتفاع بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد خلال الايام الاربعة المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة، وتصاعد الغبار.
وذكرت الهيأة في ورد لـ الخليج 365، إن"طقس يوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرار"، مبيناً أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".
وأضافت أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".
وأضافت أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".
وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".