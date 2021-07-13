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رئيس حكومة كردستان يعزّي بفاجعة مستشفى ذي قار ويوجّه بمساعدة المصابين

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بغداد - ياسين صفوان - عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء ، بفاجعة مستشفى ذي قار، ووجّه في الوقت نفسه وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين.
وكتب بارزاني في حسابه بموقع تويتر وتابعته الخليج 365: "تضامناً مع أهالي ذي قار والبلاد كلها على ما رأيناه من صور مؤلمة إثر فاجعة حريق مركز العزل، أتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا والمصابين".

وأضاف: "لقد وجهت وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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