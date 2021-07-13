انت الان تتابع خبر رئيس حكومة كردستان يعزّي بفاجعة مستشفى ذي قار ويوجّه بمساعدة المصابين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء ، بفاجعة مستشفى ذي قار، ووجّه في الوقت نفسه وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين.
وكتب بارزاني في حسابه بموقع تويتر وتابعته الخليج 365: "تضامناً مع أهالي ذي قار والبلاد كلها على ما رأيناه من صور مؤلمة إثر فاجعة حريق مركز العزل، أتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا والمصابين".
وأضاف: "لقد وجهت وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين".
وأضاف: "لقد وجهت وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين".