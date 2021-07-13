انت الان تتابع خبر أفضل المكملات الغذائية لتحسين صحة عينيك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذر الدكتور كريس ستيل، في برنامج This Morning على قناة ITV، من أن: "قصر النظر يحدث بسبب قلة الوقت الذي قضاه الإنسان في الهواء الطلق عندما كان طفلاً".

نظرًا إلى أن وقت الجلوس أمام الشاشة يتزايد باستمرار، فإن الحاجة إلى الاهتمام بصحة عينيك أمر حيوي. وعلى الرغم من عدم وجود "دليل واضح" على أن الفيتامينات يمكن أن تساعد في صحة العين، فقد أثبتت تركيبة المكملات أنها الأكثر نجاحًا.



أوضح الطبيب كريس ستيل أن المكملات التي تحتوي على لوتين وزياكسانثين يمكن أن تحسن الصحة البقعية، و البقعة هي المنطقة المركزية والأكثر حساسية لما يسمى بالشبكية، إنها مسؤولة عن جمع صور مفصلة للغاية في وسط المجال البصري وإرسالها على طول العصب البصري إلى الدماغ.