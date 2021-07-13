"الحماة الزرق" في سماء إسرائيل.. أول تمرين دولي لـ"درونز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمشاركة أوروبية وأمريكية انطلق في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول تمرين دولي عسكري من نوعه للطائرات بدون طيار.

ويقود التمرين الدولي الذي يحمل اسم "الحماة الزرق" سلاح الجو الإسرائيلي، ويستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا وبريطانيا.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي تلقت ”الخليج 365”، نسخة منه "إن التمرين هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي".





ووفق بيان الجيش، سيشهد التمرين تفعيل طائرات بدون طيار إسرائيلية من قبل الفرق الأجنبية المشاركة، والتدرب على كيفية التعامل مع سيناريوهات متعددة من بينها تقديم الدعم للقوات البرية؛ إضافة إلى مهمات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القوات الجوية المختلفة.





واعتبر الجيش الإسرائيلي أن "للتمرين أهمية استراتيجية كبيرة من حيث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين إسرائيل والدول المشاركة".





وعن توقيت التدريب أوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "جزء من خطة التدريبات السنوية للتدريبات المخطط لها مسبقًا، ويهدف إلى رفع القدرات العسكرية لسلاح الجو بشكل خاص وللجيش الإسرائيلي بشكل عام".





وتعتبر إسرائيل من الدول المتقدمة في صناعة وبيع الطائرات بدون طيار التي تستخدم لأغراض عسكرية.