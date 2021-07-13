شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى بسقوط رافعة مثبّتة بمبنى شاهق في كندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

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قالت الشرطة الكندية إن رافعة مثبّتة بمبنى شاهق تحت الإنشاء في كيلونا بإقليم كولومبيا البريطانية سقطت أمس الاثنين، مما تسبب في مقتل عدد من الناس.



وقال مفتش الشرطة آدم ماكلنتوش للصحفيين في كيلونا إن عددا من العمال كان بمقربة من الرافعة وقت سقوطها.

وأضاف أن أضرارا لحقت بعدة مبان مجاورة وأن "المنطقة لا تزال غير مستقرة ولا آمنة" مما استلزم إخلاءها.