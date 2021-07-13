شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: العمل لا يتوقف لتظل الإمارات القدوة في الاهتمام بالإنسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، بمشاريع نوعية تخدم المواطن، وتدعم الطموحات الكبيرة للوطن، مشيراً إلى أن العمل لا يتوقف في الإمارات لتظل القدوة في الاهتمام بالإنسان.



جاء ذلك، بمناسبة افتتاح سموه مشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية، التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخراً، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، باستثمارات قدرها 1.95 مليار درهم.