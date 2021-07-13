شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية، اليوم الثلاثاء.



ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جرّاء الزلزال.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقع الزلزال على عمق 12 كيلومترا، فيما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض 46.190 درجة شمالا وخط طول 151.587 درجة شرقا.