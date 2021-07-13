شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف لمشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبى.. أبرزها مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ونستعرض فيما يلى أهداف المشروع بقانون بعد موافقة المجلس عليه نهائيا:

1- الحفاظ على الأمن القومى المصرى

2- مكافحة الفساد

3- تعزيز قيم النزاهة والشفافية

4- ضمان حسن أداء الوظيفة العامة

5- تحقيق الإصلاح الإدارى

6- الحفاظ على المال العام

7- تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه

8- تمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً

9- الاستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى

10- تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصرى