الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لكبح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد.

وسجلت الكويت يوم الاثنين 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في الكويت 377 ألفا و364 حالة، وحصيلة الوفيات 2136 حالة